Украинские дроны-камикадзе вновь атаковали Белгородскую область, ранены три человека

Три мирных жителя Белгородской области пострадали из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Байцуры Борисовского района в результате атак двух дронов по одному частному дому пострадали трое мирных жителей. Пострадавшие с контузиями самостоятельно обратились в районную больницу, после оказания первой помощи бригадами скорой они переведены в областную клиническую больницу", — написал он в телеграм-канале.

В этом же доме, по словам Гладкова, теперь выбиты окна, механические повреждения получили кровля и фасад. А после повторной атаки по тому же дому началось возгорание, которое оперативно потушила добровольная пожарная дружина. Третий вражеский БПЛА, добавил губернатор, ударил ещё в один частный нежилой дом. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили окна и фасад.

Атаке вражеского БПЛА подвергся и белгородский город Грайворон, там после взрыва дрона-камикадзе оказался посечён забор в частном доме. Ещё один беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи. Кроме того, добавил губернатор, жители села Пороз из-за повреждения на ЛЭП временно остаются без света. А в селе Теребрено Краснояружского района из-за атаки беспилотника повреждёны частный дом и автомобиль.