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8 июля, 21:20

Несколько громких взрывов прогремело над Белгородом

SHOT: ПВО отражает массированную атаку ВСУ в Белгородской области

Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff

Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку в Белгородской области. По информации телеграм-канала SHOT, в Белгороде слышны громкие взрывы.

Предварительно, система ПВО отражает массированную комбинированную атаку ВСУ, в небе было сбито несколько реактивных снарядов и БПЛА. После серии взрывов в одном из районов города наблюдается сильное задымление сразу в двух местах. Предварительно, загорелся частный дом.

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Днём ранее, 8 июля, ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по ресторану "Медведь" в селе Никольском Белгородской области. Погибли 16-летний подросток, женщина и мужчина. Ещё несколько человек получили ранения.

Оксана Попова
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