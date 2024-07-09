Несколько громких взрывов прогремело над Белгородом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку в Белгородской области. По информации телеграм-канала SHOT, в Белгороде слышны громкие взрывы.

Предварительно, система ПВО отражает массированную комбинированную атаку ВСУ, в небе было сбито несколько реактивных снарядов и БПЛА. После серии взрывов в одном из районов города наблюдается сильное задымление сразу в двух местах. Предварительно, загорелся частный дом.