ВСУ трижды обстреляли Шебекино, пострадали люди

ВСУ трижды обстреляли Шебекино Белгородской области вечером 8 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей — двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода, ещё двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Повреждения в Шебекине после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

В Шебекине зафиксированы различные повреждения на территории пяти предприятий: посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши гаражей, повреждены ограждения. Также в результате обстрелов выбило стёкла в окнах в нескольких многоквартирных домах, повреждено 11 легковых автомобилей и четыре автобуса.

Различные повреждения в результате атак ВСУ выявлены и в других населённых пунктах, в том числе в сёлах Муром и Вознесеновка и посёлке Красное, по которому ударили сразу 12 беспилотников.