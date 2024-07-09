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9 июля, 03:17

Власти раскрыли подробности атаки БПЛА на Волгоградскую область

Бочаров: Под Волгоградом загорелись подстанция и нефтебаза после атаки БПЛА

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область при помощи БПЛА. По информации губернатора региона Андрея Бочарова, в результате падения обломков дронов произошёл пожар на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.

По его словам, попытка атаки была пресечена средствами ПВО и РЭБ, однако в результате падения обломков возникло возгорание на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.

"Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено. На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет", — заявил Бочаров.

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Об ударе по нефтебазе в городе Калаче-на-Дону в Волгоградской области, Life.ru писал ранее. Взрывы начали греметь в районе четырёх утра, местные жители насчитали их около десяти. После этого начался пожар в районе нефтебазы, чёрный столб дыма сейчас виден из разных районов города

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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