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9 июля, 02:51

Нефтебаза загорелась в Волгоградской области после удара ВСУ

SHOT: Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Волгоградской области

ВСУ атаковали нефтебазу в городе Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Известно, что взрывы начали греметь в районе четырёх утра, местные жители насчитали их около десяти. После этого начался пожар в районе нефтебазы, чёрный столб дыма сейчас виден из разных районов города. Официального подтверждения информации и данных о пострадавших не поступало.

ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, есть раненые
ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, есть раненые

Напомним, что ранее ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. В результате трагедии погиб молодой парень, ещё двое мирных жителей ранены. Повреждения получило несколько домов, квартир и автомобилей. Об ударах со стороны Украины ночью также сообщали власти Воронежской и Ростовской областей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Оксана Попова
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