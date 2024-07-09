Нефтебаза загорелась в Волгоградской области после удара ВСУ

ВСУ атаковали нефтебазу в городе Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Известно, что взрывы начали греметь в районе четырёх утра, местные жители насчитали их около десяти. После этого начался пожар в районе нефтебазы, чёрный столб дыма сейчас виден из разных районов города. Официального подтверждения информации и данных о пострадавших не поступало.