ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, есть раненые

Украинские формирования продолжают обстрел Белгородской области. В результате удара по городу Шебекину ранения получили два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вновь подверглись обстрелам город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями обеих ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал чиновник в телеграм-канале.

В результате атаки дрона-камикадзе в посёлке Прилесье Краснояружского района полностью разрушен жилой дом, в Грайворонском городском округе без света остались несколько населённых пунктов.