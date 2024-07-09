ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, есть раненые
Гладков: ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, ранены два человека
Украинские формирования продолжают обстрел Белгородской области. В результате удара по городу Шебекину ранения получили два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вновь подверглись обстрелам город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями обеих ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал чиновник в телеграм-канале.
В результате атаки дрона-камикадзе в посёлке Прилесье Краснояружского района полностью разрушен жилой дом, в Грайворонском городском округе без света остались несколько населённых пунктов.
Спустя некоторое время Гладков добавил, что ВСУ в шестой раз за сутки обстреляли Шебекино. Ранение получил мужчина, он доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Также повреждения получили дома и автомобили.
Напомним, что ранее ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. В результате трагедии погиб молодой парень, ещё двое мирных жителей ранены. Повреждения получило несколько домов, квартир и автомобилей. Об ударах со стороны Украины ночью также сообщали власти Воронежской и Ростовской областей.
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