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10 июля, 17:19

Десантники Амурской авиабазы спасли совёнка во время пожара

Совёнок, спасённый во время пожара. Обложка © Telegram / "Амурский минлес"

Совёнок, спасённый во время пожара. Обложка © Telegram / "Амурский минлес"

Совёнка спасли из огня во время пожара в Амурской области. Малыш потерял маму, но смог убежать от огня и выжить. Об этом сообщает "Амурский минлес".

Совёнок, спасённый во время пожара. Видео © Telegram / "Амурский минлес"

Спасителями зверька оказались десантники благовещенского авиаотделения Амурской авиабазы, которые в этот момент тушили огонь в районе посёлка Дугда. Команда заметила испуганный пернатый комок, забрала к себе и позже передала в Зейское лесничество. Там малыша выхаживали несколько дней: кормили мясом и мышками. Позже, когда он окреп, отправили в свободный полёт.

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Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном "хвостатом" спасении. Пожарные в Батайске вытащили из горящего дома шиншиллу, хомяка, четырёх котов и собаку. Один из спасателей, который спас кота из едкого пламени, даже признался, что это лучшая работа в мире.

Наталья Афонина
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