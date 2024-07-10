Десантники Амурской авиабазы спасли совёнка во время пожара

Совёнка спасли из огня во время пожара в Амурской области. Малыш потерял маму, но смог убежать от огня и выжить. Об этом сообщает "Амурский минлес".

Совёнок, спасённый во время пожара. Видео © Telegram / "Амурский минлес"

Спасителями зверька оказались десантники благовещенского авиаотделения Амурской авиабазы, которые в этот момент тушили огонь в районе посёлка Дугда. Команда заметила испуганный пернатый комок, забрала к себе и позже передала в Зейское лесничество. Там малыша выхаживали несколько дней: кормили мясом и мышками. Позже, когда он окреп, отправили в свободный полёт.