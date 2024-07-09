Пожарные спасли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка, 4 котов и собаку
Пожарные спасли из горящей многоэтажки в городе Батайске Ростовской области несколько домашних питомцев. В частности, это шиншилла, хомяк, собака, три кота и один маленький котёнок. Видео спасения публикует МЧС России.
"Это лучшая работа в мире", — говорит спасатель, несущий на руках испуганного, но невредимого кота.
Пожарные спасли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка, 4 котов и собаку. Видео © Telegram / МЧС России
Все пушистики переданы хозяевам.
Напомним, днём 9 июля пожар произошёл в многоэтажном доме в Батайске Ростовской области, на площади 700 кв. метров горела кровля. В итоге часть крыши рухнула, огонь охватил квартиры на верхнем этаже. К настоящему моменту пожарные МЧС уже локализовали возгорание.