Пожарные спасли из горящей многоэтажки в городе Батайске Ростовской области несколько домашних питомцев. В частности, это шиншилла, хомяк, собака, три кота и один маленький котёнок. Видео спасения публикует МЧС России.

"Это лучшая работа в мире", — говорит спасатель, несущий на руках испуганного, но невредимого кота.

Пожарные спасли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка, 4 котов и собаку. Видео © Telegram / МЧС России

Все пушистики переданы хозяевам.