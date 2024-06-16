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16 июня, 12:36

Московский зоопарк принял "на работу" спасённого кота Симбу

Кот, спасённый из вольера с волками, теперь будет жить в Московском зоопарке

Уличный кот Симба, по каким-то личным соображениям забравшийся в вольер с волками в Московском зоопарке, теперь будет жить на территории зверинца. Об этом заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Кот Симба останется жить в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Кот Симба останется жить в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

"Симба в наших рядах, можно сказать, официально", — написала Акулова в своём телеграм-канале.

Для безбашенного кота даже приготовили персональный ошейник, на котором выгравировано его имя.

Напомним, ранее в Московском зоопарке появился кот Симба, который решил вскарабкаться на дерево в волчьем вольере. Спуститься сам, как это часто бывает, он уже не смог. Пришлось звать спасателей, которые сняли напуганного хвостатого с ветки. Затем руководство зоосада попыталось найти хозяев потеряшки, однако он оказался уличным.

Застрявший в вентиляции уфимский кот оказался бездомным и обрёл семью в той самой квартире
Застрявший в вентиляции уфимский кот оказался бездомным и обрёл семью в той самой квартире
Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Владимир Озеров
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