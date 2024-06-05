Застрявший в вентиляции уфимский кот оказался бездомным и обрёл семью в той самой квартире

Мемный кот из Уфы, который застрял в вентиляции в квартире, оказался бездомным. Рыжий даже не подозревал, что инцидент определит его дальнейшую судьбу на годы вперёд. Однако решётка вентиляции стала для него окном в новый дом, а главное — в новую жизнь. Об этом пишет SHOT.

Кот Мэр теперь живёт в квартире, в которую он проник через вентиляцию. Фото © Telegram / SHOT

Хозяйка квартиры делится впечатлениями от появления в её квартире нового кота. Видео © Telegram / SHOT

Хозяйка квартиры Регина рассказала, что не смогла не приютить у себя дома упитанного кота, который внезапно вылез из её вентиляции. Как только застрявший усатый-полосатый был вызволен из вентиляционного плена, он, совершенно ошарашенный, юркнул в открытую дверь. Людям пришлось последовать за новым другом.

Котика нашли, отмыли и повели к врачу. Ветеринар обработал раны животного, после чего рыжего вернули в ту самую квартиру. Теперь ему дали имя — и в округе он стал известен как Мэр. У Регины есть ещё один питомец со звучным именем. Белого кота зовут Депутат. Они всё ещё привыкают друг к другу, но навыки дипломатии помогают им избегать конфликтных ситуаций. По словам хозяйки, рыжий оказался очень добрым и ласковым котом.