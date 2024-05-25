Россиянка случайно постирала кота в стиральной машине вместе с бельём

Кот Беляш заснул в барабане стиральной машины, а хозяйка решила затеять стирку и не заметила спящее животное. Питомец провёл в крутящемся барабане с водой около 10 минут. Об этом сообщается в телеграм-канале "Вести. Южный Урал".

Как только хозяйка спохватилась, она вытащила Беляша и отвезла к ветеринару. Там его состояние оценили как тяжёлое: у кота не считывалось давление, а температура тела опустилась до экстремально низких значений. Врачам удалось спасти питомца, и через сутки его уже вернули хозяйке.