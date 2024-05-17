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17 мая, 04:08

В Перми на видео сняли весенние разборки котов с воронами-секундантами

В Перми два кота устроили драку посреди проезжей части дороги. Весенние битвы хвостатых не редкость, однако в этот раз у котофеев были секунданты — вороны. Коты выгнули спины колесом и уставились друг на друга, иногда переходя на крики. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Весенние разборки котов с воронами-секундантами в Перми. Видео © 360.ru

Две птицы, активно принимающие участие в кошачьей потасовке, то ли пытались подбодрить оппонентов, то ли разнять их. Один из воронов даже ущипнул и словно попытался оттащить одного из драчунов, однако коты не обращали внимания на пернатых подстрекателей. Кто выиграл дуэль и чем закончилось состязание, осталось за кадром.

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Ранее на Чукотке поймали огромного зверя длиной более 13 метров. На востоке региона "загарпунили" первого в сезоне кита, сообщили в пресс-службе администрации Провиденского городского округа. Животное добыли морские зверобои территориально-соседской общины "Сиреники".

Обложка ©

360.ru

Евгения Мосс
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