В Перми на видео сняли весенние разборки котов с воронами-секундантами

В Перми два кота устроили драку посреди проезжей части дороги. Весенние битвы хвостатых не редкость, однако в этот раз у котофеев были секунданты — вороны. Коты выгнули спины колесом и уставились друг на друга, иногда переходя на крики. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Весенние разборки котов с воронами-секундантами в Перми. Видео © 360.ru

Две птицы, активно принимающие участие в кошачьей потасовке, то ли пытались подбодрить оппонентов, то ли разнять их. Один из воронов даже ущипнул и словно попытался оттащить одного из драчунов, однако коты не обращали внимания на пернатых подстрекателей. Кто выиграл дуэль и чем закончилось состязание, осталось за кадром.