На Чукотке поймали огромного зверя длиной более 13 метров

На востоке Чукотки "загарпунили" первого в сезоне кита, сообщили в пресс-службе администрации Провиденского городского округа. Животное добыли морские зверобои территориально-соседской общины (ТСО) "Сиреники". Один из них поделился с журналистами деталями охоты.

"Пошли к месту, где увидели кита, на трёх лодках... Загарпунили, а к селу его привезли уже около пяти часов утра... Большой серый кит, длиной 13,1 метра", — рассказал он ИА "Чукотка".

На берегу китобои провели традиционный обряд, суть которого не раскрывается, и разделали тушу. Мясо и мантак — шкуру с салом — отдали односельчанам, а остатки заморозили. Всего в 2024 году ТСО "Сиреники" имеет право добыть пять серых и одного гренландского кита. К слову, Чукотка — единственный регион России, в котором разрешён аборигенный промысел кита. Зверобои обеспечивают им более девяти тысяч человек, однако продажа такой дичи разрешена только в виде сувениров из кости и уса.