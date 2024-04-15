"Будем дальше рыбу ловить": На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками

В Корсаковском районе Сахалинской области произошло весеннее разрушение льда на озере Изменчивом. Как передаёт региональное управление МЧС в телеграм-канале, в результате случившегося от берега откололась льдина с людьми.

Рыбаки на оторвавшейся льдине на Сахалине. Видео © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ

По данным ведомства, на отколовшемся куске льда может находиться около 20 человек. В настоящее время к месту происшествия выдвинулись спасатели в количестве шести человек. Стоит отметить, что у них есть автомобиль с плавательным средством.

Помимо того, герои происшествия выложили в социальных сетях ролик с этой льдины. На предоставленных кадрах можно увидеть несколько десятков человек, застрявших там. Автор уверяет, что инцидент произошёл неожиданно для всех, и теперь им ничего не остаётся, кроме как продолжать ловить рыбу до приезда спасателей. По его оценке, на льдине "человек 50-60".