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15 апреля, 01:36

"Будем дальше рыбу ловить": На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками

На Сахалине, на озере Изменчивом, от берега оторвалась льдина с рыбаками

В Корсаковском районе Сахалинской области произошло весеннее разрушение льда на озере Изменчивом. Как передаёт региональное управление МЧС в телеграм-канале, в результате случившегося от берега откололась льдина с людьми.

Рыбаки на оторвавшейся льдине на Сахалине. Видео © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ

По данным ведомства, на отколовшемся куске льда может находиться около 20 человек. В настоящее время к месту происшествия выдвинулись спасатели в количестве шести человек. Стоит отметить, что у них есть автомобиль с плавательным средством.

Помимо того, герои происшествия выложили в социальных сетях ролик с этой льдины. На предоставленных кадрах можно увидеть несколько десятков человек, застрявших там. Автор уверяет, что инцидент произошёл неожиданно для всех, и теперь им ничего не остаётся, кроме как продолжать ловить рыбу до приезда спасателей. По его оценке, на льдине "человек 50-60".

"Будем дальше рыбу ловить, ну а что делать?", — сообщил один из рыбаков.

С дрейфовавшей льдины в Финском заливе спасли 15 рыбаков
С дрейфовавшей льдины в Финском заливе спасли 15 рыбаков

Ранее Life.ru писал, что в середине февраля текущего года огромная льдина с рыбаками откололась вблизи села Стародубское на юге Сахалина. Впоследствии сотрудники местных аварийно-спасательных служб смогли успешно завершить операцию по вызволению из этой ловушки всех 82 мужчин, находившихся на куске дрейфующего льда.

Обложка ©

Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ

Алексей Соловьёв
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