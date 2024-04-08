В некоторых районах Волги могут разрешить вылов стерляди
Глава Росрыболовства Шестаков предложил разрешить вылов стерляди на Волге
Стерлядь. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
В связи с восстановлением в РФ запасов осетровых Росрыболовство предлагает уже в этом году разрешить вылов стерляди на Волге. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава федерального агентства Илья Шестаков.
"Такое важное направление, как воспроизводство осетровых. Да, не по всем направлениям получается, но именно по стерляди мы сейчас видим, что запас сильно восстановился. Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определённых районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова", — сказал он.
По словам Шестакова, положительную тенденцию отмечают и рыбаки-любители, и промышленники. В случае принятия соответствующего решения вылов будет разрешён с "определёнными ограничениями по срокам и орудиям".
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