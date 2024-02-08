На Алтае нашли крупнейшую популяцию вымирающего растения

В Сайлюгемском национальном парке, который расположен в Республике Алтай, нашли крупнейшую в нашей стране популяцию вымирающего растения — астрагала замечательного (Astragalus admirabilus). Как сообщили в пресс-службе нацпарка, редчайшее растение обнаружили ещё летом, но поделиться новостью с общественностью решили сегодня, 8 февраля, в День российской науки.

Находка была сделана в кластере "Сайлюгем" в урочище Баян-Чаган во время полевых исследований флоры парка. По словам автора исследования — научного сотрудника Игоря Волкова — этот редкий вид раньше видели только в трёх местах — в Монголии, на российском хребте Талдуаир и в верховьях реки Саржематы на территории нацпарка.

"Территория Сайлюгемского национального парка является уникальной по числу имеющихся здесь редких видов растений. Это в очередной раз подтвердили научные исследования сотрудники национального парка. Обнаруженный летом прошлого года резерват астрагала замечательного это подтверждает... Открытие новой, возможно, крупнейшей популяции этого редчайшего вида сделало территорию Сайлюгемского национального парка важнейшим резерватом для его сохранения", — добавил он.

Теперь сотрудники парка планируют изучить и строго охранять астрагал замечательный. К слову, количество его особей даже меньше, чем охраняемых там же алтайских горных баранов.