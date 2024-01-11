Путин объявил о запуске сайта о российских заповедниках

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником специалистов, занимающихся заповедными территориями в России, и сообщил о запуске сайта nature.kremlin.ru , где собрана информация об их деятельности. Об этом глава государства сказал во Всероссийский день заповедников и национальных парков.

"У нас очень много накопилось и видео-, и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность для людей, которые интересуются природой, познакомиться с их работой. Не только со зверушками, которые там живут, естественно, очень многих заинтересует, но и с работой самих этих заповедных зон", — пояснил президент.