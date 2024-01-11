Путин объявил о запуске сайта о российских заповедниках
Заказник "Лебединый" в Алтайском крае. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником специалистов, занимающихся заповедными территориями в России, и сообщил о запуске сайта nature.kremlin.ru, где собрана информация об их деятельности. Об этом глава государства сказал во Всероссийский день заповедников и национальных парков.
"У нас очень много накопилось и видео-, и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность для людей, которые интересуются природой, познакомиться с их работой. Не только со зверушками, которые там живут, естественно, очень многих заинтересует, но и с работой самих этих заповедных зон", — пояснил президент.
Он напомнил, что в России около 13% всей территории находится под особой государственной защитой, это рекордная цифра в мировых масштабах. Путин подчеркнул, что природоохранная деятельность ведётся постоянно и на протяжении многих десятилетий, демонстрируя серьёзные результаты.
Напомним, 10 января Путин впервые посетил Чукотку. По территории самого восточного региона России глава государства передвигался на специальном снегоболотоходе. Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс, а также пообщался с представителями общественности Анадыря. Кроме того, он прилетел в Хабаровск и пообещал когда-нибудь съездить на Курилы.