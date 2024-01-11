Международный день спасибо, Страшный день, День заповедников: Праздники и приметы 11 января Сегодня, 11 января 2024 года, в России можно отметить несколько добрых праздников. Первый из них посвящён одному из самых приятных слов в любом языке, второй — защите животных, третий — теме всеобщего равенства на работе. Правда, есть и один "страшный" праздник. 10 января, 21:01 11 января отмечается Международный день спасибо. Фото © Freepik / wayhomestudio

Международный день спасибо

11 января в России и других странах отмечается добрый праздник — Международный день спасибо (International Thank You Day). Несколько фактов о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату – 11 января;

когда и кто его придумал, неизвестно;

предлагается в этот день как можно чаще говорить спасибо близким и знакомым.

Международный день спасибо — праздник в некотором смысле уникальный. Он по-настоящему интернациональный, но откуда пришёл, уже никто не знает. Некоторые источники утверждают, что его инициаторами были ООН и ЮНЕСКО, однако подтверждений этому нет.

Впрочем, это не мешает отметить такой праздник в России или любой другой стране, тем более что много для этого не нужно — достаточно говорить "спасибо" как можно чаще окружающим. Это простое слово поистине способно творить чудеса. А ещё в этот день проводятся различные общественные акции. Например, люди выходят с плакатами "Спасибо" на разных языках, рассказывают истории о его роли в их жизни.

Психологи отмечают, что искреннее "спасибо" дарит человеку ощущение теплоты, радости и эмоциональный подъём. В русской культуре принято при его произнесении смотреть в глаза собеседнику, что только усиливает эмоциональный контакт.

Что касается самого русского слова "спасибо", считается, что оно появилось в языке примерно в XVI веке. Оно сформировалось из словосочетания "спаси Бог", которым люди благодарили друг друга.

День заповедников и национальных парков России

11 января отмечается День заповедников и национальных парков России. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

11 декабря в России отмечается праздник, посвящённый защите природы, — День заповедников и национальных парков. Рассказываем о нём: это российский неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 11 января, по календарю не сдвигается;

приурочен к дате образования первого в России заповедника 106 лет назад;

был учреждён природоохранными организациями в 1997 году.

Дата всероссийского Дня заповедников и национальных парков выбрана неслучайно. Дело в том, что 11 января 1917 года в России был создан первый государственный природный заповедник — Баргузинский. Целью была охрана территории обитания соболя в Бурятии.

На сегодняшний день в нашей огромной стране 13 тысяч особо охраняемых природных территорий. Из них 237 федерального значения, 109 государственных природных заповедников, 65 национальных парков, 63 государственных природных заказника. Только за последние годы создано более десятка таких территорий общей площадью почти 5 млн гектаров. Например, это заказники "Казантипский морской" в Крыму и "Параськины озёра" в Коми.

Работники заповедников, национальных парков, заказников, дендрологических парков и ботанических садов — настоящие энтузиасты своего дела. Таких специалистов в России более 10 тысяч. Благодаря их труду удаётся сохранить в первозданном виде природу с уникальными ландшафтами в разных уголках нашей необъятной страны. Именно этим людям мы можем сказать спасибо за спасение от истребления соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра и многих других прекрасных животных.

Международный день равенства на работе

11 января отмечается Международный день равенства на работе. Фото © Freepik / senivpetro

Сегодня в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день равенства на работе. Рассказываем о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

появился в США, откуда распространился по миру;

отмечается ежегодно 11 января, дата не смещается;

призывает избегать любой дискриминации на рабочем месте.

Международный день равенства на работе был задуман для борьбы с дискриминацией в сфере занятости. Это крайне негативное явление может проявляться разными способами: сотрудников могут ущемлять по признаку расы, религии, пола, возраста, а также физических или умственных недостатков. Проблема эта глобальная, хоть и свойственна разным странам в разной мере.

Например, так исторически сложилось, что мужчины всегда имели привилегированное положение по отношению к женщинам. Сейчас многие вопросы в этом плане решены: в развитых государствах у представителей двух полов одинаковые права и возможности. А вот с заработком пока не так. Статистика Международной организации труда говорит о том, что в целом на планете женщины зарабатывают на 16–22% меньше мужчин. Причём иногда это имеет место, даже если представители прекрасного и сильного полов занимают одинаковую должность.

Интересно, что гендерный разрыв в доходах становится больше по мере усложнения квалификации. То есть, к примеру, если работающие дворниками мужчины и женщины получают одинаково или почти одинаково, то среди работников IT-компаний представители сильного пола резко вырываются вперёд по заработку. Этой и подобным проблемам и посвящён сегодняшний праздник — Международный день равенства на работе.

Страшный день

11 января на Руси отмечали Страшный день. Фото © Wikipedia / kayak22

На Руси на 11 января (29 декабря по старому стилю) приходился Страшный день. Он получил такое название из-за поверья, что в эту дату особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от её проделок, люди совершали определённые обряды. Например, разжигали специальный очищающий костёр, в котором должны были сгореть все болезни и беды. Для этого в огонь бросали солому из постели человека, которого требуется защитить.

В народе ходило немало страшных историй про этот день. Передавали их из уст в уста, в том числе припугивая непослушных детей. Кстати, их в Страшный день полагалось оберегать от тёмных сил особо. Взрослые молились и тщательно приглядывали за подрастающим поколением в эту дату. Чтобы защитить младенца от зла, в колыбель клали хлеб, рыбную косточку, монетку и чертополох.

А вот для молодёжи этот день был поводом для веселья и забав. Тем более что продолжались святочные гуляния, которым никакая нечистая сила помешать не могла.

Погодные приметы 11 января

Тёплая погода — к ранней весне.

Метель — к пасмурному июлю.

Снег повалил крупными хлопьями — к потеплению.

Звёзды ночью — к холодам.

Низкие облака по небу плывут — остаток зимы будет суровым.

Именинники 11 января

11 января может отмечать именины российский актёр Иван Стебунов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 11 января, именины могут отмечать: Вениамин

Георгий

Иван

Матрёна

Лаврентий

Марк

Егор

Евдокия.

Авторы Вадим Андреев