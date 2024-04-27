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27 апреля, 06:00

Эти 10 уникальных лапок питомцев со всего света вас не только умилят, но и удивят

От пушистых пальчиков коалы до могучих когтей филина. Life.ru собрал десять уникальных лапок животных и не только со всех уголков планеты. Скучно точно не будет!

"Лапка геккона крупным планом", — MrCharlieWaffles.

Фото © Reddit / MrCharlieWaffles

Фото © Reddit / MrCharlieWaffles

"Пальчики на лапках Большого Пушистика", Pirate_Redbeard.

Фото © Reddit / Pirate_Redbeard

Фото © Reddit / Pirate_Redbeard

"Нутрия стоит на задних лапах", — Cormickz.

Фото © Reddit / Cormickz.

Фото © Reddit / Cormickz.

"Вот как выглядят лапки хамелеона", — Realhumanbeing3.

Фото © Reddit / Realhumanbeing3

Фото © Reddit / Realhumanbeing3

"Лапа коалы", — verdachteaugurk.

Фото © Reddit / verdachteaugurk

Фото © Reddit / verdachteaugurk

"Лапки моей утки", — NUTTHEAD.

Фото © Reddit / NUTTHEAD

Фото © Reddit / NUTTHEAD

"Только посмотрите на эти лапки сахарной летяги!" mrssayler.

Фото © Reddit / mrssayler

Фото © Reddit / mrssayler

"Ухоженная лапка авикулярии (тарантула)", — 8FuzzyLegs.

Фото © Reddit / 8FuzzyLegs

Фото © Reddit / 8FuzzyLegs

"Лапы кенгуру чертовски жуткие", — SmartPossum.

Фото © Reddit / SmartPossum

Фото © Reddit / SmartPossum

"Внушительные когти виргинского филина", — Mophandel.

Фото © Reddit / Mophandel

Фото © Reddit / Mophandel

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Обложка ©

Reddit / Realhumanbeing3, 8FuzzyLegs

Сергей Трофимов
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