Эти 10 уникальных лапок питомцев со всего света вас не только умилят, но и удивят
От пушистых пальчиков коалы до могучих когтей филина. Life.ru собрал десять уникальных лапок животных и не только со всех уголков планеты. Скучно точно не будет!
"Лапка геккона крупным планом", — MrCharlieWaffles.
Фото © Reddit / MrCharlieWaffles
"Пальчики на лапках Большого Пушистика", — Pirate_Redbeard.
Фото © Reddit / Pirate_Redbeard
"Нутрия стоит на задних лапах", — Cormickz.
Фото © Reddit / Cormickz.
"Вот как выглядят лапки хамелеона", — Realhumanbeing3.
Фото © Reddit / Realhumanbeing3
"Лапа коалы", — verdachteaugurk.
Фото © Reddit / verdachteaugurk
"Лапки моей утки", — NUTTHEAD.
Фото © Reddit / NUTTHEAD
"Только посмотрите на эти лапки сахарной летяги!" — mrssayler.
Фото © Reddit / mrssayler
"Ухоженная лапка авикулярии (тарантула)", — 8FuzzyLegs.
Фото © Reddit / 8FuzzyLegs
"Лапы кенгуру чертовски жуткие", — SmartPossum.
Фото © Reddit / SmartPossum
"Внушительные когти виргинского филина", — Mophandel.
Фото © Reddit / Mophandel
Reddit / Realhumanbeing3, 8FuzzyLegs