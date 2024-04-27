Россиянам рассказали, что делать в случае ареста в другой стране Адвокат Зорин: При аресте за границей главное ничего не подписывать без юриста 27 апреля, 05:19 При аресте за границей главное ничего не подписывать без адвоката и переводчика. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Близятся майские праздники, а за ними лето — пора отпусков. Многие выберут для отдыха заграничные направления, однако даже если предусмотреть всё, у туристов не исключены проблемы с местными правоохранительными органами. Что делать в такой ситуации? Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

Он подчеркнул, что граждане РФ, находящиеся за пределами страны, пользуются теми же правами, что и граждане, находящиеся на территории государства. Самое первое и главное право — на консульскую защиту.

Поэтому, как только происходит арест, необходимо потребовать уведомления об этом консула РФ в данной стране и организации встречи с ним. Обычно право первого посещения консулом реализуется в течение 72 часов с момента задержания. Александр Зорин Адвокат, кандидат юридических наук

Дипломат же обязан организовать юридическую защиту арестованного россиянина и оповестить об аресте его родственников.

Если задержание было незаконным или в отношении гражданина предпринимаются дискриминационные действия, Россия может предоставить дипломатическую защиту по линии Министерства иностранных дел. Кроме того, россиянин имеет право получать всю необходимую информацию правового характера на понятном ему языке. Поэтому кроме вызова консула надо потребовать и предоставления услуг переводчика. Найти его обязаны власти страны, в которой был задержан россиянин, уточняет Зорин.

"Далее следует связаться с адвокатом, который должен представлять интересы задержанного. Если у гражданина такой финансовой и организационной возможности нет, это сделает консул в сотрудничестве с властями страны, где был задержан российский гражданин", — пояснил адвокат.

Перед поездкой в другие страны он рекомендует тщательно изучать местное законодательство, чтобы не получилось, как с зоологом из Ростова-на-Дону, который провёл длительное время в тюрьме Шри-Ланки из-за попытки собрать интересующих его жуков. И самое главное — ничего не подписывать без адвоката и переводчика, резюмировал Зорин.

А ранее юрист рассказал, как российским туристам, которых авиакомпания Turkish Airlines не пустила в Мексику, возместить ущерб. Путешественники должны обратиться в турецкую авиакомпанию с письменной претензией. В ней нужно обозначить размер понесённых убытков с требованием возместить эти средства.