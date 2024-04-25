Не Сочи и не Питер: Где отдохнуть на майских, чтобы "не как все"?

Уже совсем скоро выдастся прекрасная возможность отдохнуть не два, а целых четыре дня! Многие поедут на дачи, остальные — в любимый всеми Питер. И кажется, что больше вариантов прикольно провести время на майских нет. Но это не так. Представляем вашему вниманию нетипичные и очень интересные варианты, которые позволят вам провести майские праздники не как все.

Йошкар-Ола

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Знакомство с Йошкар-Олой стоит начать с исследования местной архитектуры: город оригинально сочетает старорусское наследие, фламандский стиль и марийские традиции.

В числе достопримечательностей, которые можно увидеть в Йошкар-Оле, — площадь Оболенского-Ноготкова, набережная Брюгге, баварский замок на Патриаршей площади, Царевококшайский кремль, Национальная художественная галерея, Воскресенская набережная, площадь Республики, Благовещенский собор, парк Медичи и бульвар Чавайна. Символом города считается Йошкин кот, скульптура которого установлена недалеко от площади Пресвятой Девы Марии.

В Йошкар-Олу часто приезжают поклонники этнографического туризма. Всё дело в традициях и укладе жизни коренного народа республики — марийцев, их называют "последними язычниками Европы", и часть из них до сих пор поклоняется силам природы и проводит священные обряды в местных лесах.

Село Шоруньжа в 130 км от Йошкар-Олы — самое известное этнопоселение республики, сохранившее старинный быт и при этом приветливое к туристам. В Шоруньже действует собственный музейный комплекс, проводятся ярмарки и гуляния, гостей угощают национальными блюдами и обучают местному языку. На майских каникулах можно успеть на марийское празднование Йогор кече — День выгона скота.

Смоленск

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дух и историю города отражает Смоленская крепостная стена, возведённая в 1595–1602 годах. Сейчас туристы могут увидеть ансамбль из 14 отреставрированных строений — в том числе Громовую башню и башню "Веселуха".

В Смоленске сохранились храмы домонгольского периода: Петра и Павла (1146 год), Иоанна Богослова (1173 год) и Архангела Михаила (1194 год). На Соборном холме расположен самый величественный храм города — Свято-Успенский кафедральный собор.

Ещё местные жители и туристы любят романтический Лопатинский парк, построенный в 1870-х годах по инициативе смоленского губернатора А.Г. Лопатина. Красиво погулять можно и на Смоленской набережной на Днепре, открытой в честь 1150-летия города в 2013 году. Местные жители предупреждают, что днепровские туманы очень плотные, поднимаются до самых крыш зданий и заполняют улочки города, — так что готовьтесь к атмосферным фотосессиям.

Смоленск — пункт назначения для сладкоежек: город известен обилием аутентичных десертов, выпечки и лакомств. Торт "Сапшо", вяземский пряник, гнездовский медовый хлеб, смоленская смоква, конфеты из сушёных фруктов, вафельный льняной хлеб — стоит попробовать всё и привезти гостинцы домой.

Самара

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Набережная Самары — знаковое место для местных жителей и туристов. Её протяжённость составляет 4,2 км — она длиннее, чем знаменитая бразильская Копакабана, и почти в два раза длиннее набережной Круазетт в Каннах.

От набережной Самары можно отправиться на площадь Славы — главную смотровую площадку города, с которой открывается эффектный вид на Волгу и национальный парк "Самарская Лука".

Заповедник объединяет множество природных достопримечательностей: гору Верблюд, Усинский курган, Ширяевские штольни, урочище Каменная Чаша. Ещё здесь можно увидеть редкие растения и крупных диких животных, в том числе хищников — запаситесь смелостью. А если не получится, недалеко от "Самарской Луки" находится село Ширяево, где можно посетить дом-музей художника И.Е. Репина.

Обязательно посетите музейно-выставочный комплекс "Самара Космическая": город носит статус космической столицы России, а музей освоения космоса с 2001 года остаётся одним из самых любимых и популярных мест для самарцев и гостей города.

Многие приезжают в Самару для исследования архитектуры модерна: здесь находятся особняк доктора Эриха Эрна, особняк купцов Матвеевых, ресторан "Аквариум", доходный дом Алексея Нуйчева, особняк Общественного собрания, гостиница "Гранд-Отель", дача купца Константина Головкина и другие памятники "прекрасной эпохи".

О совсем другой эпохе можно вспомнить, посетив знаменитый бункер Сталина: он находится на глубине 37 метров под землёй, а вход защищён массивными стальными гермодверями, способными выдержать нагрузку до 10 тонн на квадратный метр. В рамках экскурсии туристы могут увидеть подземные залы заседаний партийных сотрудников, служебные помещения офицеров спецсвязи и кабинет генсека такими же, какими они были в 1942 году.

Псков

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Псков известен крепостными сооружениями: здесь находятся Псковский кремль, в состав которого входит крепостной Довмонтов город, а также Гремячая, Власьевская и Михайловская башни.

Многие из местных достопримечательностей хранят артефакты времён знаменитого Ледового побоища, состоявшегося в 1242 году на Чудском озере под предводительством Александра Невского. В честь полководца установлен монумент на горе Соколихе.

Мирожский монастырь в Пскове привлекает туристов и паломников из многих стран мира: на территории комплекса расположен Спасо-Преображенский собор, в котором хранятся византийские фрески XII века — одни из немногих, оставшихся невредимыми после монгольских нашествий.

Ещё путешественники приезжают сюда увидеть памятники русского зодчества: Поганкины палаты, палаты Меньшиковых, Приказные палаты, Дом Масона и двор Подзноева. Здания были построены в разные эпохи, от XVII до начала XX века, и в каждом из музеев хранятся характерные для своего времени предметы повседневного быта и декора.

В Псков стоит приехать поклонникам А.С. Пушкина: при жизни поэт часто посещал город и даже работал здесь над произведениями "Борис Годунов" и "Евгений Онегин". От Пскова до Пушкиногорья, где расположен знаменитый музей-усадьба "Михайловское", всего 114 км — здесь можно погулять, узнать о биографии семьи поэта и посетить могилу Пушкина у Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.

Астрахань

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В самом сердце города находится Астраханский кремль — территория музея служит заодно и главной прогулочной зоной для местных жителей и туристов. В пространстве комплекса расположены Успенский собор, Лобное место, Кирилловская часовня, Никольский надвратный храм и Пречистенская башня.

Город носит звание архитектурной жемчужины России: при посещении Астрахани стоит погулять по Никольской улице и улице Кирова, увидеть усадьбу М.А. Шелехова, дом купца С.М. Курдова, дом Буракова, Мариинскую женскую гимназию, здания городской думы и Общества взаимного кредита.

Астрахань сохранила артефакты восточного прошлого: при посещении города загляните в Персидское и Армянское подворья — раньше здесь можно было приобрести заморские редкие товары, а теперь это одни из самых фотогеничных локаций в городе.

В 130 км от Астрахани находится Сарай-Бату — археологический музей под открытым небом, где, по мнению ученых, находилась столица Золотой Орды. Здесь можно увидеть сохранившиеся фрагменты древней утвари, декора и строительных материалов и узнать об истории улуса.

Ещё в Астрахань едут увидеть исключительные природные памятники. Озеро Баскунчак называют "солонкой России": здесь ещё в VIII веке добывали соль, а также гипс, из которого строили здания и создавали алебастровые изделия. Сейчас сюда приезжают поправить здоровье, принять ванны из баскунчакской рапы (солёной воды) и лечебной сульфидно-иловой грязи.