Снимая россиян с рейсов, Turkish Airlines хотела "спасти" США от нелегалов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines наконец-то сообщила российским ведомствам, почему туристов из РФ не пускают в Мексику и разворачивают в Стамбуле. Представители авиакомпании заявили, что не хотят оплачивать россиянам обратные билеты в случае депортации из страны, об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Телеграм-канал уточняет, что путешественников из России и раньше не пускали в Мексику даже при наличии визы и оплаченных отелей, но это были единичные случаи. Чаще всего мексиканские пограничники разворачивали на границе граждан Армении, Узбекистана, Таджикистана и пр. Причина — попытки незаконной миграции в США через мексиканскую границу.

С начала этого года Мексика по просьбе США ужесточила пограничный контроль, и к борьбе с нелегалами, мечтающими попасть в Штаты, подключили и основных авиаперевозчиков, среди которых Turkish Airlines. Авиакомпании выдали рекомендации по "отсеву" потенциальных нелегалов. Под их описание, например, попадают большие семьи с детьми — пограничники считают, что они все вместе едут за "американской мечтой".

"По этой логике они "героически спасли" США уже от тысячи россиян-нелегалов (которые на самом деле просто летели отдохнуть)", — отмечает SHOT.

В Turkish Airlines же оправдываются, что в случае депортации в Мексике они обязаны будут отправить россиян домой за свой счёт, а это невыгодно. Однако российские туроператоры резонно на это замечают, что у путешественников, которых не пускают в самолёт в Стамбуле, и так уже оплачены обратные билеты. Даже если их вдруг депортируют, авиакомпании нужно просто поменять дату.