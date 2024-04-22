МИД Турции игнорирует запросы РФ по недопуску россиян на рейсы в Латинскую Америку Посольство РФ: Турция так и не ответила на недопуск россиян в Латинскую Америку 22 апреля, 16:09 Турция не реагирует на запросы РФ о недопуске россиян на транзитные рейсы в Латинскую Америку. Обложка © Freepik / prostooleh

Турция так и не дала внятного ответа на ситуации, когда россиян не пускают на транзитные рейсы в Латинскую Америку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Стамбуле.

"Посольство со своей стороны обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено", — подчеркнули в дипмиссии.

Там добавили, что при этом сотрудники турецких авиакомпаний ведут себя некорректно, а на запросы российской стороны не реагируют. В посольстве уверены, что Стамбул не осознаёт до конца всей серьёзности подобных инцидентов, в связи с чем россиянам рекомендовано тщательно взвешивать необходимость полётов, организуемых авиакомпаниями Турции.

"Ситуация осложняется тем, что сотрудники российских консульских загранучреждений до сих пор не имеют права прохода в транзитную "чистую" зону аэропорта города Стамбула и, соответственно, лишены возможности на месте осуществлять свои обязанности по защите прав и интересов граждан Российской Федерации", — говорится на сайте российского посольства.

Авторы Татьяна Миссуми