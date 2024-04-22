МИД Турции игнорирует запросы РФ по недопуску россиян на рейсы в Латинскую Америку
Посольство РФ: Турция так и не ответила на недопуск россиян в Латинскую Америку
Турция не реагирует на запросы РФ о недопуске россиян на транзитные рейсы в Латинскую Америку. Обложка © Freepik / prostooleh
Турция так и не дала внятного ответа на ситуации, когда россиян не пускают на транзитные рейсы в Латинскую Америку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Стамбуле.
"Посольство со своей стороны обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено", — подчеркнули в дипмиссии.
Там добавили, что при этом сотрудники турецких авиакомпаний ведут себя некорректно, а на запросы российской стороны не реагируют. В посольстве уверены, что Стамбул не осознаёт до конца всей серьёзности подобных инцидентов, в связи с чем россиянам рекомендовано тщательно взвешивать необходимость полётов, организуемых авиакомпаниями Турции.
"Ситуация осложняется тем, что сотрудники российских консульских загранучреждений до сих пор не имеют права прохода в транзитную "чистую" зону аэропорта города Стамбула и, соответственно, лишены возможности на месте осуществлять свои обязанности по защите прав и интересов граждан Российской Федерации", — говорится на сайте российского посольства.
Напомним, Turkish Airlines не раз попадала в скандалы из-за отказа пускать на борт российских туристов. Уже более тысячи наших сограждан не смогли попасть на рейсы в Латинскую Америку из Стамбула за последние месяцы. Так, на днях авиакомпания не пропустила молодого человека, который хотел попасть на выступление Мадонны. Россиянин собирался лететь на концерт популярной певицы, а в результате лишился почти полумиллиона рублей.