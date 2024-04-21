Дипломаты в Турции следят за ситуацией с транзитом россиян в Латинскую Америку

Российские дипломаты в Турции активно отслеживают ситуацию с транзитом граждан РФ через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне возникших трудностей. Об этом заявил генеральный консул РФ в турецком городе Андрей Буравов.

"Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учётом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула", — приводит РИА "Новости" слова консула.