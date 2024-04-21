Дипломаты в Турции следят за ситуацией с транзитом россиян в Латинскую Америку
Генконсул Буравов: В Турции отслеживают транзит граждан РФ в Латинскую Америку
Российские дипломаты в Турции активно отслеживают ситуацию с транзитом граждан РФ через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне возникших трудностей. Об этом заявил генеральный консул РФ в турецком городе Андрей Буравов.
"Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учётом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула", — приводит РИА "Новости" слова консула.
Буравов дополнил, что российские дипломаты в Турции ожидают от руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на обращения. Также они обратились в МИД Турции.
Turkish Airlines не раз попадала в скандалы из-за отказа пускать на борт в Латинскую Америку российских туристов. Ранее Life.ru писал, что уже более тысячи россиян не пустили на рейсы в Латинскую Америку из Стамбула за последние месяцы. В частности, сегодня, 21 апреля, стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines не пропустила молодого человека на рейс до Мексики. Парень собирался лететь на концерт певицы Мадонны, а в результате лишился около полумиллиона рублей. До этого российская семья потеряла около одного миллиона рублей. Вылететь разрешили только старшему сыну, имеющему немецкое гражданство.
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