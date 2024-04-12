Три москвички потеряли 4 млн после отказа Турции пустить их в Канкун из-за "могущества Америки" Не вылетевшие в Канкун из-за Turkish Airlines россиянки потеряли 4 млн рублей 12 апреля, 11:16 Россиянок не выпустили из Стамбула в Мексику. Обложка © freepik

Три россиянки, которых авиакомпания Turkish Airlines не пустила на рейс из Стамбула в мексиканский Канкун, потеряли более четырёх миллионов рублей, так как девушки бронировали дорогие отели и собирались лететь бизнес-классом. Об этом пишет SHOT.

Перед посадкой в самолёт сотрудники авиакомпании показали туристкам из Москвы скрин якобы из инструкции перевозчика, переведённой на русский. Согласно тексту, девушки не могут лететь, так как не были никогда в Америке. Лично пообщаться с россиянками и уладить конфликт никто из Turkish Airlines не вышел.

"Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете лететь, в соответствии с правилами мексиканского правительства", — говорилось в тексте инструкции.

Как сообщалось, Turkish Airlines не пустила на борт самолёта, следующего в мексиканский Канкун, трёх россиянок, которые летели на отдых, имея брони в дорогих отелях на две недели и обратные билеты. В Ассоциации туроператоров РФ считают, что Турция просто боится вызвать недовольство США, которые обвиняют россиян в попытках пробраться в Штаты через территорию Мексики.

Авторы Татьяна Миссуми