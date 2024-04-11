Трёх россиянок сняли с рейса в аэропорту Стамбула без объяснения причин АТОР: Turkish Airlines не пустила трёх россиянок на рейс из Стамбула в Мексику 11 апреля, 13:19 Россиянок не выпустили из Турции в Мексику. Обложка © freepik / yanalya

Turkish Airlines не пустила на борт самолёта, следующего в мексиканский Канкун, трёх россиянок, которые летели на отдых, имея брони в отелях и обратные билеты. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) и гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.

"С такой ситуацией столкнулись наши туристы. Три девушки летели в Канкун на Turkish Airlines 8 апреля со стыковкой в Стамбуле. Дорогая заявка, очень хороший отель, перелёт в бизнес-классе", — уточнил он.

Туристки прибыли в Стамбул с опозданием на пересадку, так как рейс из Москвы был задержан. Им выдали посадочные талоны на ближайший самолёт до Канкуна. Однако перед посадкой девушек развернули без объяснения причин. Им только показали сообщение Turkish Airlines, в котором говорилось, что раз вы никогда не летали в США, Канаду, Англию, Мексику, то согласно правилам перевозчик не может разрешить вам перелёт.

Мурадян отметил, что представитель Turkish Airlines так и не вышел к туристкам для разговора, в московском офисе авиакомпании тоже отказались помочь в сложившейся ситуации. В АТОР допускают, что запрет на посадку в самолёт связан с тем, что Турция не хочет вызвать недовольство США, так как Мексика якобы может использоваться россиянами как способ попасть в Штаты.

Ранее МИД призвал российских туристов быть осторожными во время планирования зарубежных поездок, в том числе на популярные среди граждан РФ направления — Таиланд, Израиль, Египет и Турцию.

Авторы Татьяна Миссуми