В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор с туристов и путешественников, ставка составляет 100 рублей в сутки. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.

Он отметил, что на протяжении года велась активная работа: власти подготовили необходимые нормативно-правовые документы, создали реестр операторов курортного сбора, а также разработали информационную подсистему "Курортный сбор Санкт-Петербурга".

"Информационная система позволит организовать взимание курортного сбора, контролировать правильность его исчисления, полноту и своевременность уплаты. Доступ к опытной эксплуатации уже предоставлен ряду отельеров, в параллели ведётся финальная донастройка, в том числе по результатам обратной связи от пользователей", — написал вице-губернатор в своём телеграм-канале.