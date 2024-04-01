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31 марта, 22:22

В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор с туристов

Санкт-Петербург. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Санкт-Петербург. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор с туристов и путешественников, ставка составляет 100 рублей в сутки. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.

Он отметил, что на протяжении года велась активная работа: власти подготовили необходимые нормативно-правовые документы, создали реестр операторов курортного сбора, а также разработали информационную подсистему "Курортный сбор Санкт-Петербурга".

"Информационная система позволит организовать взимание курортного сбора, контролировать правильность его исчисления, полноту и своевременность уплаты. Доступ к опытной эксплуатации уже предоставлен ряду отельеров, в параллели ведётся финальная донастройка, в том числе по результатам обратной связи от пользователей", — написал вице-губернатор в своём телеграм-канале.

По его словам, средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры и будут расходоваться строго по целевому назначению — следить за этим будет специально созданный Общественный совет. Вся необходимая информация размещена на сайте Комитета по туризму Санкт-Петербурга.

Минэкономразвития: Курортный сбор в регионах России будет добровольным
Минэкономразвития: Курортный сбор в регионах России будет добровольным

Напомним, в 2023 году президент России Владимир Путин поручил правительству дать регионам право вводить курортный сбор, учитывая опыт реализации эксперимента в ряде субъектов. В РСТ его идею поддержали. Так, с 1 апреля список, в котором уже есть Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Крым, пополнил и Петербург.

Николь Вербер
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