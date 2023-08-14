Путин поручил кабмину дать регионам РФ право вводить курортный сбор
Президент России Владимир Путин дал поручение законодательно разработать право регионов РФ вводить курортный сбор, основываясь на экспериментальном опыте ряда субъектов страны. Срок исполнения — 15 декабря. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора", — утверждается в тексте.
По оценке Путина, курортный сбор был внедрён и оправдал себя в таких регионах, как Крым, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, а также в Санкт-Петербурге и на территории "Сириуса". Пошлина взималась с целью дальнейшего развития туристической инфраструктуры. Её размер не превышает 100 рублей.
Напомним, в июле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому с приезжающих в город туристов начнут взимать курортный сбор с 1 апреля следующего года.