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14 августа, 14:54

Минэкономразвития: Курортный сбор в регионах России будет добровольным

Решение о введении курортного сбора в российских регионах будет приниматься на местах, причём на добровольной основе. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В РСТ поддержали идею дать регионам право вводить курортный сбор

В РСТ поддержали идею дать регионам право вводить курортный сбор

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать регионам право вводить курортный сбор, учитывая опыт реализации эксперимента в ряде субъектов. На сегодняшний день он взимается на территориях Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краёв, а также в Республике Крым. С 1 апреля следующего года список пополнит ещё и Петербург.

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ТАСС / Евгений Коноплёв

Николь Вербер
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