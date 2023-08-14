Минэкономразвития: Курортный сбор в регионах России будет добровольным
Решение о введении курортного сбора в российских регионах будет приниматься на местах, причём на добровольной основе. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать регионам право вводить курортный сбор, учитывая опыт реализации эксперимента в ряде субъектов. На сегодняшний день он взимается на территориях Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краёв, а также в Республике Крым. С 1 апреля следующего года список пополнит ещё и Петербург.
ТАСС / Евгений Коноплёв