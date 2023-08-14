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14 августа, 13:51

В РСТ поддержали идею дать регионам право вводить курортный сбор

Вице-президент РСТ Барзыкин: Величину курортного сбора должны определять регионы

Регионы РФ должны обладать самостоятельностью в вопросе определения величины курортного сбора, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина дать субъектам соответствующие полномочия.

По его словам, в этом вопросе РСТ добивается наделения региональных властей правом самим устанавливать ставку в размере от 0 до 100 рублей.

"Подходы разные, средства получают, используют их по решению субъектов в основном на благоустройство, так оно будет и в дальнейшем. Каждая территория решит локальные вопросы", — поделился вице-президент союза с RT.

Эксперт по туризму перечислила плюсы введения курортного сбора в Санкт-Петербурге

Эксперт по туризму перечислила плюсы введения курортного сбора в Санкт-Петербурге

Напомним, что в настоящее время курортный сбор взимается на территории Краснодарского края, Алтайского края и Ставропольского края, а также в Крыму. 1 апреля 2024 года этот список пополнит и Санкт-Петербург.

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Unsplash

Илья Пушкарев
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