В РСТ поддержали идею дать регионам право вводить курортный сбор

Регионы РФ должны обладать самостоятельностью в вопросе определения величины курортного сбора, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина дать субъектам соответствующие полномочия.

По его словам, в этом вопросе РСТ добивается наделения региональных властей правом самим устанавливать ставку в размере от 0 до 100 рублей.

"Подходы разные, средства получают, используют их по решению субъектов в основном на благоустройство, так оно будет и в дальнейшем. Каждая территория решит локальные вопросы", — поделился вице-президент союза с RT.