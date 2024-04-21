"Вас не ждут": Летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику

Авиакомпания Turkish Airlines не пустила россиянина на борт самолёта, который собирался вылететь в Мексику на концерт Мадонны. Как сообщает SHOT, молодой человек потерял из-за этого 430 тысяч рублей.

Россиянин рассказал, что авиакомпания Turkish Airlines не пустила его в Мексику. Видео © SHOT

Парень рассказал телеграм-каналу, что 19 апреля вылетел бортом турецкой авиакомпании из Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. Молодой человек планировал посетить концерт певицы Мадонны и отдохнуть в солнечной Мексике. По его словам, проблемы начались уже на этапе пересадки на самолёт до жаркой страны. Женщина с бейджиком Gozen Security подходила к туристам и направляла их по разным очередям.

На стойке женщина увидела российский паспорт. Она со словами "Ох, ещё один русский паспорт!" перечеркнула чёрной ручкой штрихкод на билете. После этого сотрудница авиакомпании на паспортном контроле отказала парню в посадке на самолёт, хотя у него на руках были обратные билеты и бронь в отеле.

"Человек ухмыльнулся и проронил фразу что-то типа: "Ой, опять русский паспорт! Для вас, для русских, въезд в Мексику закрыт. Вас Мексика не ждёт!" — подчеркнул россиянин.

Пострадавший также рассказал, что ему, как и многим другим пассажирам с российскими паспортами, отказали в посадке под предлогом "маленькой истории путешествий". Одному из туристов с большим количеством шенгенских печатей сказали, что Мексика его не ждёт. Сотрудники турецкой авиакомпании отказались решать ситуацию с билетами и предложили поклоннику Мадонны купить билет домой за 600 долларов (56 тысяч рублей).