Потеряли более 1 млн рублей: Российскую семью не пустили на рейс из Стамбула до Мексики

Сотрудники авиакомпании Turkish Airlines не пустили российскую семью в Мексику. Они разрешили вылететь только одному члену семьи, имеющему гражданство Германии, сообщает SHOT.

Отец семейства из Москвы рассказал телеграм-каналу, что в начале апреля он вместе с женой, двумя детьми и собакой породы тойтерьер полетели в отпуск в Мексику через Турцию. Друзья предупреждали семью о возможных проблемах с указанным перевозчиком, так что те подготовили все документы заранее. В частности, оплатили отель, оформили электронную визу и страховку. В московском аэропорту Внуково все документы проверили и пожелали хорошего полёта, однако в Стамбуле начались проблемы.

Грустная собака россиян, которым не дали вылететь в Мексику из Турции. Фото © SHOT

В турецкий аэропорт члены семьи прибыли для пересадки, однако их не пустили на рейс до Мехико без объяснения причин. Сотрудники компании разрешили пройти только старшему 22-летнему сыну — у него единственного было немецкое гражданство. В итоге семья около суток провела на чемоданах в аэропорту, пытаясь выяснить, что делать дальше. Из-за сорванного отпуска россияне потеряли более одного миллиона рублей. Туристы пытаются разобраться с представителями компании, но никаких плодов это пока не дало.

Чек на билеты на перелёт в Мексику. Фото © SHOT