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15 апреля, 10:57

Потеряли более 1 млн рублей: Российскую семью не пустили на рейс из Стамбула до Мексики

SHOT: Turkish Airlines не пустила семью россиян на рейс из Стамбула до Мексики

Сотрудники авиакомпании Turkish Airlines не пустили российскую семью в Мексику. Они разрешили вылететь только одному члену семьи, имеющему гражданство Германии, сообщает SHOT.

Отец семейства из Москвы рассказал телеграм-каналу, что в начале апреля он вместе с женой, двумя детьми и собакой породы тойтерьер полетели в отпуск в Мексику через Турцию. Друзья предупреждали семью о возможных проблемах с указанным перевозчиком, так что те подготовили все документы заранее. В частности, оплатили отель, оформили электронную визу и страховку. В московском аэропорту Внуково все документы проверили и пожелали хорошего полёта, однако в Стамбуле начались проблемы.

Грустная собака россиян, которым не дали вылететь в Мексику из Турции. Фото © SHOT

Грустная собака россиян, которым не дали вылететь в Мексику из Турции. Фото © SHOT

В турецкий аэропорт члены семьи прибыли для пересадки, однако их не пустили на рейс до Мехико без объяснения причин. Сотрудники компании разрешили пройти только старшему 22-летнему сыну — у него единственного было немецкое гражданство. В итоге семья около суток провела на чемоданах в аэропорту, пытаясь выяснить, что делать дальше. Из-за сорванного отпуска россияне потеряли более одного миллиона рублей. Туристы пытаются разобраться с представителями компании, но никаких плодов это пока не дало.

Чек на билеты на перелёт в Мексику. Фото © SHOT

Чек на билеты на перелёт в Мексику. Фото © SHOT

А ранее Life.ru рассказывал, что та же авиакомпания не пустила трёх россиянок на рейс из Стамбула в Мексику. Туристки летели в отпуск, заранее оплатив билеты в бизнес-классе и дорогостоящий отель. Гражданкам РФ объяснили это решение, что они якобы никогда не летали в США, Канаду, Англию, Мексику. В результате россиянки потеряли четыре миллиона рублей из-за сорванного отпуска.

Три москвички потеряли 4 млн после отказа Турции пустить их в Канкун из-за "могущества Америки"
Три москвички потеряли 4 млн после отказа Турции пустить их в Канкун из-за "могущества Америки"
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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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