Уже более тысячи россиян не пустили на рейсы в Латинскую Америку из Стамбула

Около тысячи россиян не пустили на рейсы в Латинскую Америку из Стамбула за последние месяцы, пишет SHOT. Последнюю "партию" из почти 30 человек, рассчитывавшую вылететь бортом Turkish Airlines, развернули несколько дней назад.

Элина — одна из лишившихся поездки в Мексику — рассказала телеграм-каналу, что потеряла из-за этого около 300 тысяч рублей. Девушка, ранее отдыхавшая в мексиканском Канкуне, а также неоднократно оформлявшая "шенгены" и визы в США, задолго приобрела билеты и оформила все необходимые документы, но всё равно не попала на борт. Россиянка несколько часов пыталась решить проблему, мечась от представителей авиакомпании к службе безопасности, но всё тщетно.