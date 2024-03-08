Turkish Airlines массово отказывается пускать на борт россиян, которые летят в Аргентину из Стамбула

Россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines в Аргентину. По данным SHOT, с проблемой с начала марта сталкиваются наши соотечественники, вылетающие из Стамбула: туда они добираются без проблем и тоже на самолётах национального турецкого перевозчика. Но уже при посадке на воздушное судно, следующее в Аргентину, представители авиакомпании начинают под разными предлогами не пускать пассажиров на борт лайнера.

К примеру, одной семье с детьми сначала отказали из-за "аргентинской стороны", однако потом, правда, всё же снизошли до более развёрнутых объяснений. Так, там утверждают, что покупка билетов в обе стороны через разные заказы противоречит правилам. В итоге россиянам предложили купить билеты на следующий день, которые, к слову, стоили 500 тысяч рублей. Причём давать им гарантии, как и возвращать уже потраченные сотни тысяч, отказались.

А по словам других пострадавших, они не попали на рейс якобы из-за запланированной в Бразилии пересадке, и это при том, что рейс в принципе летит сначала в эту страну. Позднее представители авиакомпании сослались на нежелание Аргентины пускать туристов, хотя в посольстве латиноамериканской республики сваливают вину именно на перевозчика.