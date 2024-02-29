Авиакомпании "Победа" грозит проверка из-за ложной акции на билеты за 99 рублей На "Победу" могут пожаловаться в Роспотребнадзор за ложь о билетах за 99 рублей 29 февраля, 14:44 Авиакомпании "Победа" грозит проверка из-за ложной акции на билеты за 99 рублей. Обложка © Shutterstock

Российская авиакомпания "Победа" предложила билеты по цене 99 рублей, но клиенты так и не нашли их на сайте и теперь хотят пожаловаться в Роспотребнадзор за фейковую рекламную информацию. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Перевозчик запустил акцию, где предлагались билеты по 99 рублей тем, кто расшифрует названия городов, откуда летает "Победа". Пассажиры прельстились заманчивым предложением, отгадали ребус, но не нашли обещанного "приза", перейдя по ссылке.

По мнению клиентов, таким образом авиакомпания лишь собрала трафик, чтобы изучить спрос на популярные направления и повысить на них тарифы. Обманутые россияне заметили, что цена билетов даже близко не напоминала 99 рублей. При покупке на сайте система выводила стандартную стоимость вне зависимости от участия в акции.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года авиакомпания "Победа" незаконно отказала в перелёте двум пассажирам, которые приобрели билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. Компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Авторы Татьяна Миссуми