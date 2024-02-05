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5 февраля, 03:04

Депутаты хотят запретить авиакомпаниям рассаживать детей и родителей в самолётах

Депутаты Госдумы готовят поправки в Воздушный кодекс, которые на законодательном уровне запретят авиакомпаниям рассаживать детей и родителей в самолёте. Изменения анонсировала зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, во время полёта может возникнуть множество ситуаций, при которых малыш будет нуждаться в помощи мамы или папы. А зачастую взрослый должен контролировать ребёнка и не допускать, чтобы он озоровал в воздухе.

"В первую очередь речь идёт о безопасности перелётов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребёнок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь", — поделилась депутат с газетой "Известия".

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Ранее Life.ru рассказывал, что Генпрокуратура РФ добилась изменений правил перелётов пассажиров с детьми. Теперь авиакомпании не имеют права рассаживать пассажиров и их несовершеннолетних детей в разные части салона самолёта.

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Freepik / prostooleh

Илья Пушкарев
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