Депутаты хотят запретить авиакомпаниям рассаживать детей и родителей в самолётах

Депутаты Госдумы готовят поправки в Воздушный кодекс, которые на законодательном уровне запретят авиакомпаниям рассаживать детей и родителей в самолёте. Изменения анонсировала зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, во время полёта может возникнуть множество ситуаций, при которых малыш будет нуждаться в помощи мамы или папы. А зачастую взрослый должен контролировать ребёнка и не допускать, чтобы он озоровал в воздухе.

"В первую очередь речь идёт о безопасности перелётов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребёнок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь", — поделилась депутат с газетой "Известия".