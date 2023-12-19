Генпрокуратура РФ добилась изменений правил перелётов пассажиров с детьми

Российские авиакомпании отныне не имеют права рассаживать пассажиров и их несовершеннолетних детей в разные части салона самолёта. Путешественники же вольны выбирать, с кем из сопровождающих полетит ребёнок. Об изменении правил перелёта сообщила Генеральная прокуратура РФ.

По данным надзорного органа, в ситуацию генпрокурор Игорь Краснов был вынужден вмешаться после многочисленных обращений граждан. Принятые меры направлены на защиту прав детей не только в самолёте, но и на территории аэропортов. В частности, многие воздушные гавани будут оснащены комнатами матери и ребёнка, а также отдельными залами ожидания.

"Для бортпроводников разработаны правила обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного полёта, включая вопросы провоза колясок, подогрева детского питания, урегулирования возможных конфликтных ситуаций", — сказано в заявлении.