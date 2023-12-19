Семья с шестью детьми бежала из Германии в Россию, чтобы их не разлучили

Многодетная семья из Германии бежала в Калужскую область из-за опасений, что ювенальная служба ФРГ заберёт у них детей. Им предоставили временное убежище на территории России. Об этом в официальном телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Многодетной семье из Германии предоставили временное убежище в Калужской области. Видео © t.me / Ирина Волк

"Мои коллеги из Калуги помогли многодетной семье, которая переехала в Россию из Германии. Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ", — говорится в сообщении