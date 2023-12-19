Семья с шестью детьми бежала из Германии в Россию, чтобы их не разлучили
Бежавшая из ФРГ многодетная семья получила временное убежище в Калужской области
Многодетная семья из Германии бежала в Калужскую область из-за опасений, что ювенальная служба ФРГ заберёт у них детей. Им предоставили временное убежище на территории России. Об этом в официальном телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Многодетной семье из Германии предоставили временное убежище в Калужской области. Видео © t.me / Ирина Волк
"Мои коллеги из Калуги помогли многодетной семье, которая переехала в Россию из Германии. Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ", — говорится в сообщении
Семья обратилась за помощью в подразделение по вопросам миграции УМВД по Калужской области, чтобы получить временное убежище. Полицейские оперативно рассмотрели и одобрили их заявку, после чего иностранцам торжественно выдали свидетельства. В дальнейшем семья хочет получить российское гражданство.
Напомним, игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь после игры Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном". Молодой человек сбежал в Россию. В "Шахтёре" подтвердили самоволку Распутько и дали ему пять дней на возвращение. В Госдуме заявили, что клубы РФ примут украинского футболиста, если его игра на уровне. А отец спортсмена заявил, что в России сыну безопаснее и он собирается получить российский паспорт.
t.me / Ирина Волк