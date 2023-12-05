Герою СВО, которому грозит срок в Узбекистане, предоставят убежище в России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова взяла под контроль ситуацию с правовым статусом ветерана СВО Александра Бабкова. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель министерства Ирина Волк.

"На завтра он приглашён в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. А затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства РФ. Мои коллеги всегда очень внимательно относятся к подобным историям и делают всё, чтобы помочь тем, кому нужна поддержка", — говорится в публикации.

53-летний Бабков — уроженец Узбекистана, он отправился участвовать в СВО в качестве добровольца и сражался за Соледар и Артёмовск. За выполнение служебных и боевых задач он удостоился государственной награды "За отвагу", а ещё медалей "Бахмутская мясорубка", "За взятие Бахмута" и "Чёрный крест". Однако, несмотря на все свои заслуги, он не может оформить себе российское гражданство, а без паспорта РФ ему не выдают удостоверение ветерана боевых действий.

Пока что Бабков живёт в Свердловской области у родных, но его временная регистрация истекает в январе, после чего он может быть депортирован в Узбекистан. Там он рискует сесть в тюрьму на 10 лет за участие в СВО, сообщает RT.