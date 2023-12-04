Путин поручил продумать механизмы поддержки гражданских жён погибших бойцов СВО

Необходимо продумать механизмы, с помощью которых можно было бы поддержать вдов бойцов СВО, которые с ними жили так называемым гражданским браком. Другими словами, если пара не была зарегистрирована официально как муж и жена. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Надо проанализировать правовую сторону вопроса. Аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. И если есть необходимость, внести коррективы с точки зрения вопроса", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что существуют способы установления факта проживания в таком союзе, предусмотренные законодательством. Также глава государства призвал проследить за тем, чтобы ни дети, родившиеся в таких союзах, ни их матери не остались без поддержки.