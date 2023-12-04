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Опубликовано 4 декабря 2023, 18:48

Путин поручил продумать механизмы поддержки гражданских жён погибших бойцов СВО

Необходимо продумать механизмы, с помощью которых можно было бы поддержать вдов бойцов СВО, которые с ними жили так называемым гражданским браком. Другими словами, если пара не была зарегистрирована официально как муж и жена. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Надо проанализировать правовую сторону вопроса. Аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. И если есть необходимость, внести коррективы с точки зрения вопроса", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что существуют способы установления факта проживания в таком союзе, предусмотренные законодательством. Также глава государства призвал проследить за тем, чтобы ни дети, родившиеся в таких союзах, ни их матери не остались без поддержки.

Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для СПЧ
Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для СПЧ

Ранее в понедельник, 4 декабря, Путин участвовал в церемонии вручения премии "Волонтёр года – 2023". В ходе неё президент РФ, в частности, поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам СВО и их близким.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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