Сбежавшего из зоны СВО сахалинца осудили на шесть лет
Сбежавшего с СВО жителя Южно-Сахалинска приговорили к шести годам колонии
Гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска вынес приговор российскому военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции. Его приговорили к шести годам колонии, сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошёл 4 июля этого года. Суд установил, что военнослужащий самовольно покинул зону СВО в Донецкой Народной Республике, тогда как самостоятельно вернулся обратно только 4 сентября.
Причиной побега суд счёл трусость военнослужащего. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее Лайф писал, что численность Армии России была увеличена до 1,32 млн военнослужащих. Прирост составил 170 тысяч человек. Изменение штатной численности в большую сторону вызвано ростом угроз для государства.