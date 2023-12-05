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5 декабря, 10:05

Сбежавшего из зоны СВО сахалинца осудили на шесть лет

Сбежавшего с СВО жителя Южно-Сахалинска приговорили к шести годам колонии

Гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска вынес приговор российскому военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции. Его приговорили к шести годам колонии, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл 4 июля этого года. Суд установил, что военнослужащий самовольно покинул зону СВО в Донецкой Народной Республике, тогда как самостоятельно вернулся обратно только 4 сентября.

Причиной побега суд счёл трусость военнослужащего. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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Ранее Лайф писал, что численность Армии России была увеличена до 1,32 млн военнослужащих. Прирост составил 170 тысяч человек. Изменение штатной численности в большую сторону вызвано ростом угроз для государства.

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freepik / jcomp

Ян Поланин
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