Сбежавшего из зоны СВО сахалинца осудили на шесть лет

Гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска вынес приговор российскому военнослужащему, который сбежал из зоны проведения специальной военной операции. Его приговорили к шести годам колонии, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл 4 июля этого года. Суд установил, что военнослужащий самовольно покинул зону СВО в Донецкой Народной Республике, тогда как самостоятельно вернулся обратно только 4 сентября.

Причиной побега суд счёл трусость военнослужащего. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.