Пассажиры бросили кошку в московском аэропорту и улетели из страны

Пассажиры пытались пронести котёнка в аэропорт Жуковский Московской области без необходимых документов. Выслушав претензию от работников гавани, хозяева оставили животное сотрудникам и улетели из страны.

"Там (у пассажиров. — Прим. Лайфа) не было необходимых провозных документов, на основании которых авиакомпания могла бы осуществить транспортировку кошки в пункт назначения, и не было переноски", — рассказали работники аэропорта телеканалу "360".

По информации телеканала, в настоящее время котёнок принят в качестве постоянного члена семьи одного из сотрудников аэропорта. Отмечается, что у работника имеется опыт в уходе за домашними животными. В скором времени питомца покажут ветеринарам, которые сделают ему специальные прививки. Это необходимо, чтобы получить ветпаспорт. Представитель воздушной гавани отметил, что новый хозяин кошки может обсудить возвращение животного первоначальным владельцам, если те вернутся в страну.