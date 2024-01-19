В Петербурге суд оштрафовал авиакомпанию за смерть кошки от лап собаки в багаже
Нападение собаки породы ягдтерьер на кошку в багажном отделении самолёта обернулось для авиакомпании "Россия" штрафом. Соответствующий иск владельца погибшего животного частично удовлетворил Невский районный суд Санкт-Петербурга.
Инцидент произошёл 20 декабря на рейсе из Северной столицы в Калининград. Потерпевший совершал полёт с тремя кошками: Кармен находилась в салоне, а Аманду и Ладу разместили в багаже. Там же оказался и озлобленный пёс, который проломил переноску и насмерть загрыз одного из питомцев, после чего застрял. По данным истца, ягдтерьер перевозился без клетки и намордника. Такая халатность сотрудников авиакомпании и привела к трагедии, заявил он, потребовав с перевозчика возмещения материального и морального вреда на общую сумму свыше миллиона рублей.
"Суд иск удовлетворил частично, взыскав с АО "АК Россия" 11 700 рублей материального ущерба, 50 000 рублей морального вреда, штраф в размере 30 850 рублей. Также судом взысканы судебные расходы пропорционально удовлетворённым требованиям", — сообщила пресс-служба судов города на Неве.
А ранее россиянка пожаловалась на то, что её кошку похитили сектанты, которые "сошли с ума" и поклоняются питомцу. Спустя неделю животное было возвращено хозяйке.
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