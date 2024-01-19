В Петербурге суд оштрафовал авиакомпанию за смерть кошки от лап собаки в багаже

Инцидент произошёл 20 декабря на рейсе из Северной столицы в Калининград. Потерпевший совершал полёт с тремя кошками: Кармен находилась в салоне, а Аманду и Ладу разместили в багаже. Там же оказался и озлобленный пёс, который проломил переноску и насмерть загрыз одного из питомцев, после чего застрял. По данным истца, ягдтерьер перевозился без клетки и намордника. Такая халатность сотрудников авиакомпании и привела к трагедии, заявил он, потребовав с перевозчика возмещения материального и морального вреда на общую сумму свыше миллиона рублей.