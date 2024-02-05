"Победу" наказали за высадку из самолёта пассажиров с билетами на "места-невидимки"

В декабре 2023 года авиакомпания "Победа" незаконно отказала в перелёте двум пассажирам, которые приобрели билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. Компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает Прокуратура Новосибирской области в телеграм-канале.

В аэропорту Толмачёво пассажирам с купленными билетами на руках отказали в перевозке из-за нехватки свободных мест в самолёте. Транспортная прокуратура Новосибирска провела проверку и вынесла генеральному директору авиакомпании представление об устранении нарушений. Пассажирам, которым не нашлось места в самолёте, вернули деньги за билеты.

По инициативе прокуратуры авиакомпания была привлечена к административной ответственности по статье 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).