Turkish Airlines опубликовала памятку для россиян, следующих в Латинскую Америку
Авиакомпания Turkish Airlines в связи со случаями массового недопуска россиян на рейсы из Стамбула опубликовала у себя на сайте памятку на русском языке для транзитных пассажиров, следующих в некоторые страны Латинской Америки.
В ней сказано, что по отношению к пассажирам рейсов в Венесуэлу (CCS), Мексику (MEX и CUN), Колумбию (BOG), на Кубу (HAV) и в Бразилию (GRU) может осуществляться дополнительный контроль кроме паспорта и визовых требований. Перечисляются также конкретные условия для каждого из названных аэропортов.
"Поскольку власти страны могут отказать во въезде в страну при несоблюдении следующих требований, аналогичный контроль может осуществляться во время посадки. С общими правилами можно ознакомиться на веб-сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)", — говорится в памятке.
В числе требований — наличие у пассажира единого или сквозного номера бронирования авиабилета (PNR) туда и обратно, подтверждённого бронирования гостиницы, кредитной карты и достаточного количества денежных средств. Кроме того, должны совпадать даты авиарейсов и бронирования гостиницы. Пассажир обязан лететь с багажом, а не только с ручной кладью. Если цель поездки — работа, обучение и т.п., она должна быть нотариально заверена.
Напомним, впервые турецкая авиакомпания перестала пускать россиян на борт в начале марта, сорвав пассажирам отпуск в Аргентине. Позже ограничения распространились и на Северную Америку, в частности на Мексику. Сообщалось, что уже более тысячи наших сограждан не смогли попасть на рейсы из Стамбула за последние месяцы. Посольство РФ призвало россиян оценить необходимость полётов с Turkish Airlines.
ТАСС / Александр Щербак