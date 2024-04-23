Turkish Airlines опубликовала памятку для россиян, следующих в Латинскую Америку

Авиакомпания Turkish Airlines в связи со случаями массового недопуска россиян на рейсы из Стамбула опубликовала у себя на сайте памятку на русском языке для транзитных пассажиров, следующих в некоторые страны Латинской Америки.

В ней сказано, что по отношению к пассажирам рейсов в Венесуэлу (CCS), Мексику (MEX и CUN), Колумбию (BOG), на Кубу (HAV) и в Бразилию (GRU) может осуществляться дополнительный контроль кроме паспорта и визовых требований. Перечисляются также конкретные условия для каждого из названных аэропортов.

"Поскольку власти страны могут отказать во въезде в страну при несоблюдении следующих требований, аналогичный контроль может осуществляться во время посадки. С общими правилами можно ознакомиться на веб-сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)", — говорится в памятке.