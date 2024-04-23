Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 20:45

Turkish Airlines опубликовала памятку для россиян, следующих в Латинскую Америку

Авиакомпания Turkish Airlines в связи со случаями массового недопуска россиян на рейсы из Стамбула опубликовала у себя на сайте памятку на русском языке для транзитных пассажиров, следующих в некоторые страны Латинской Америки.

В ней сказано, что по отношению к пассажирам рейсов в Венесуэлу (CCS), Мексику (MEX и CUN), Колумбию (BOG), на Кубу (HAV) и в Бразилию (GRU) может осуществляться дополнительный контроль кроме паспорта и визовых требований. Перечисляются также конкретные условия для каждого из названных аэропортов.

"Поскольку власти страны могут отказать во въезде в страну при несоблюдении следующих требований, аналогичный контроль может осуществляться во время посадки. С общими правилами можно ознакомиться на веб-сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)", — говорится в памятке.

В числе требований — наличие у пассажира единого или сквозного номера бронирования авиабилета (PNR) туда и обратно, подтверждённого бронирования гостиницы, кредитной карты и достаточного количества денежных средств. Кроме того, должны совпадать даты авиарейсов и бронирования гостиницы. Пассажир обязан лететь с багажом, а не только с ручной кладью. Если цель поездки — работа, обучение и т.п., она должна быть нотариально заверена.

МИД Турции игнорирует запросы РФ по недопуску россиян на рейсы в Латинскую Америку
МИД Турции игнорирует запросы РФ по недопуску россиян на рейсы в Латинскую Америку

Напомним, впервые турецкая авиакомпания перестала пускать россиян на борт в начале марта, сорвав пассажирам отпуск в Аргентине. Позже ограничения распространились и на Северную Америку, в частности на Мексику. Сообщалось, что уже более тысячи наших сограждан не смогли попасть на рейсы из Стамбула за последние месяцы. Посольство РФ призвало россиян оценить необходимость полётов с Turkish Airlines.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Турция
  • Россия
  • Венесуэла
  • Мексика
  • Куба
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Путешествия и туризм
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров