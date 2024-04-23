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23 апреля, 03:31

Посольство РФ призвало россиян оценить необходимость полётов с Turkish Airlines

Россиянам стоит оценить целесообразность полётов бортами турецкой авиакомпании Turkish Airlines после череды скандалов с отказом перевозчика доставлять граждан страны в Латинскую Америку. Такой совет путешественникам дало Посольство РФ в Анкаре.

В диппредставительстве уточнили, что компания не может внятно объяснить причину дискриминационного отношения к туристам из РФ. Turkish Airlines лишь обвинила в произошедшем страны следования, которые якобы жёстко требуют от россиян наличие обратного билета или подтверждения брони гостиницы.

"Вынуждены посоветовать нашим гражданам тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

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Впервые турецкая авиакомпания перестала пускать россиян на борт в начале марта, сорвав пассажирам отпуск в Аргентине. Позже ограничения распространились и на Северную Америку, в частности на Мексику.

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Илья Пушкарев
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