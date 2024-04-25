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25 апреля, 04:59

Москвичам назвали пять мест, где можно полюбоваться цветущей сакурой

Цветущая сакура в ботаническом саду им. Н.В. Цицина. Обложка © VK / Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН

Цветущая сакура в ботаническом саду им. Н.В. Цицина. Обложка © VK / Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН

С приближением мая в дендропарках Москвы традиционно начинает цвести сакура. Полюбоваться на один из древнейших символов Японии вживую жители и гости российской столицы могут сразу в нескольких локациях, которые собрала "Вечерняя Москва".

В первую очередь любителей атмосферы Страны восходящего солнца должен заинтересовать Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина с его экспозицией "Японский сад". Помимо сакуры там можно встретить круглый мостик, каменные фонари и даже чашу Цукубай. Билет стоит всего 500 рублей.

Сакура в Аптекарском огороде. Обложка © VK / Ботанический сад | Аптекарский огород

Сакура в Аптекарском огороде. Обложка © VK / Ботанический сад | Аптекарский огород

А вот Аптекарский огород на проспекте Мира удивит гостей большим разнообразием розовых деревьев. Бутоны уже раскрыли курильская вишня, аманогава и канзан. Изучить сорта можно всего за 300 рублей по будням или за 400 — в выходные. Если же любование сакурой хочется совместить с фантастическими видами — добро пожаловать на Воробьёвы горы. Символ Японии вот уже 14 лет украшает аллею между главным корпусом МГУ и смотровой площадкой. В шаговой доступности и ещё одна бесплатная локация с сакурами — Ботанический сад биофака МГУ.

Сакура в Бирюлёвском дендропарке. Обложка © VK / Экоцентр "Южный" Бирюлёвский дендропарк

Сакура в Бирюлёвском дендропарке. Обложка © VK / Экоцентр "Южный" Бирюлёвский дендропарк

На юге столицы для москвичей на огромной площади раскинулся Бирюлёвский дендропарк. Здесь совершенно бесплатно каждый может полюбоваться полусотней деревьев сорта эдзо — подарком японского мецената Мияниси Ютаки.

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Самые красивые кадры: Топ-10 мест для весенних фотосессий в разных уголках России

Ранее Life.ru рассказывал, что первая в Москве сакура расцвела после зимней спячки 14 апреля в Аптекарском огороде. Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской, которая находится возле Субтропической оранжереи.

Илья Пушкарев
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