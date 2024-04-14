В Москве расцвела первая сакура

В Москве в "Аптекарском огороде" 14 апреля расцвела первая сакура. Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской, которая находится возле Субтропической оранжереи рядом с малой черёмухой. Помимо этого, скоро распустится и сакура из Японии, а также другие — в Саду с яблонями, абрикосами, миндалями и вишнями и в Дальневосточном саду. Об этом пишет сообщает телеграм-канал "Аптекарского огорода".

"Родина вишни Саржента — Япония, Корея, Сахалин. Это стойкое растение способно быстро вырасти до 12 метров. Помимо неё в "Аптекарском огороде" произрастают ещё два вида сакуры — вишня курильская и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта.", — говорится в сообщении.

Это растение выращивают исключительно в декоративных целях, а его красота и цветение компенсирует отсутствие съедобных плодов. Сакура — обирательное название для представителей рода Prunus (Слива), в которое входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня, а иногда и абрикосы. Так как почти ни одна сакура не даёт плодов, крайне сложно определить, является она вишней или сливой, пояснили в пресс-службе.