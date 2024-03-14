Наглая женщина в красном украла первые подснежники из Ботанического сада МГУ

В Москве из Ботанического сада "Аптекарский огород" Московского государственного университета украли подснежники. Об этом сообщили в пресс-службе оранжереи.

"Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники", — указано в сообщении.

Сотрудники Ботанического сада в огромном недоумении, как такое можно было сделать.