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14 марта, 12:00

Наглая женщина в красном украла первые подснежники из Ботанического сада МГУ

Неизвестная женщина украла подснежники из Ботсада МГУ "Аптекарский огород"

Подснежники в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Обложка © Telegram / Аптекарский огород МГУ

Подснежники в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Обложка © Telegram / Аптекарский огород МГУ

В Москве из Ботанического сада "Аптекарский огород" Московского государственного университета украли подснежники. Об этом сообщили в пресс-службе оранжереи.

"Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники", — указано в сообщении.

Сотрудники Ботанического сада в огромном недоумении, как такое можно было сделать.

В Москве распустились первые цветы и появились первые красные утки
В Москве распустились первые цветы и появились первые красные утки

А ранее Life.ru рассказывал, что 12 марта в "Аптекарском огороде" МГУ зацвели первые подснежники. Они находятся у главного входа в Теневом саду. Подснежники — это род многолетних трав семейства амариллисовых, в котором содержится около двадцати типов растений.

Дарья Нарыкова
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