Наглая женщина в красном украла первые подснежники из Ботанического сада МГУ
Неизвестная женщина украла подснежники из Ботсада МГУ "Аптекарский огород"
Подснежники в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Обложка © Telegram / Аптекарский огород МГУ
В Москве из Ботанического сада "Аптекарский огород" Московского государственного университета украли подснежники. Об этом сообщили в пресс-службе оранжереи.
"Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники", — указано в сообщении.
Сотрудники Ботанического сада в огромном недоумении, как такое можно было сделать.
А ранее Life.ru рассказывал, что 12 марта в "Аптекарском огороде" МГУ зацвели первые подснежники. Они находятся у главного входа в Теневом саду. Подснежники — это род многолетних трав семейства амариллисовых, в котором содержится около двадцати типов растений.