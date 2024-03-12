В "Аптекарском огороде" МГУ зацвели первые подснежники

Цветение галантуса по традиции предвещает конец зимнего периода и начало весны. Эти цветы обычно появляются в Москве к середине марта. Так, в "Аптекарском огороде" МГУ сегодня зацвели первые весенние подснежники. Об этом сообщается в их телеграм-канале.

"Первые подснежники расцвели в "Аптекарском огороде". <...> Ищите их у главного входа в Теневом саду. Забавно, что в 2023 году первые подснеги тоже обнаружились 12 марта!" — говорится в сообщении.

Как рассказали в старейшем ботаническом саду России, подснежник, или галантус (Galanthus) — это род многолетних трав семейства амариллисовых, в котором содержится около 20 типов растений. Латинское название является производным от греческих gala (молоко) и anthos (цветок).

В "Аптекарском огороде" можно встретить шесть видов этих цветов: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство из них зацветают зимой, а некоторые — ранней весной и поздней осенью. Кстати, новые виды продолжают открываться до сих пор.