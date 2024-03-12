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12 марта, 15:42

В "Аптекарском огороде" МГУ зацвели первые подснежники

Первые подснежники в "Аптекарском огороде" МГУ в 2024 году. Обложка © Telegram / Аптекарский огород МГУ

Первые подснежники в "Аптекарском огороде" МГУ в 2024 году. Обложка © Telegram / Аптекарский огород МГУ

Цветение галантуса по традиции предвещает конец зимнего периода и начало весны. Эти цветы обычно появляются в Москве к середине марта. Так, в "Аптекарском огороде" МГУ сегодня зацвели первые весенние подснежники. Об этом сообщается в их телеграм-канале.

"Первые подснежники расцвели в "Аптекарском огороде". <...> Ищите их у главного входа в Теневом саду. Забавно, что в 2023 году первые подснеги тоже обнаружились 12 марта!" — говорится в сообщении.

Как рассказали в старейшем ботаническом саду России, подснежник, или галантус (Galanthus) — это род многолетних трав семейства амариллисовых, в котором содержится около 20 типов растений. Латинское название является производным от греческих gala (молоко) и anthos (цветок).

В "Аптекарском огороде" можно встретить шесть видов этих цветов: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство из них зацветают зимой, а некоторые — ранней весной и поздней осенью. Кстати, новые виды продолжают открываться до сих пор.

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Весной вся живая природа приобретает новые очертания, цвета и формы. Вот и манул Тимофей из Московского зоопарка решил сбросить вес с приходом весенней поры. Он начал активно гулять по вольеру каждый день и уже сбросил два килограмма веса, которые он набирал во время своей зимней зажировки.

Владимир Озеров
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